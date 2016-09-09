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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Аргентине

Происшествия
9 сентября, 4:12 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, сентября. /ТАСС
Эпицентр подземных толчков находился в 63 км к западу от города Сальсакате
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ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло  на севере Аргентины. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 63 км к западу от города Сальсакате. Их очаг залегал на глубине 150 км.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

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