Самолет вернулся в аэропорт Красноярска из-за трещины в стекле

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КРАСНОЯРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Таймыр" (NordStar), следовавший по маршруту Красноярск - Норильск, вернулся в аэропорт вылета из-за трещины в стекле, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщил представитель авиакомпании.
"Произошло растрескивание внешнего слоя стекла в кабине пилотов. Опасности не было, но согласно правилам самолет совершил посадку. Пострадавших нет. Пассажиры размещены в аэропорту Емельяново и обеспечены напитками. Планируется, что их отправят в Норильск резервным бортом в 14:10 (10:10 мск)", - сказал собеседник агентства.
По данным экстренных служб региона, самолет совершил посадку в 06:33 (02:33 мск) через два часа после вылета из аэропорта. На его борту находились 168 пассажиров, в том числе 42 ребенка, и восемь членов экипажа.
Прокуратура начала проверку по факту инцидента."В настоящее время пассажиры ожидают прибытия резервного борта в стерильной зоне аэропорта. По данному факту Енисейской транспортной прокуратурой проводится проверки исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав авиапассажиров", - сообщили в ведомстве.