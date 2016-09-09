Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самолет вернулся в аэропорт Красноярска из-за трещины в стекле

Происшествия
9 сентября, 6:28 дата обновления: 9 сентября, 7:35 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 9, сентября. /ТАСС
Опасности не было, но согласно правилам самолет совершил посадку. Пострадавших нет
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Таймыр" (NordStar), следовавший по маршруту Красноярск - Норильск, вернулся в аэропорт вылета из-за трещины в стекле, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщил представитель авиакомпании.

"Произошло растрескивание внешнего слоя стекла в кабине пилотов. Опасности не было, но согласно правилам самолет совершил посадку. Пострадавших нет. Пассажиры размещены в аэропорту Емельяново и обеспечены напитками. Планируется, что их отправят в Норильск резервным бортом в 14:10 (10:10 мск)", - сказал собеседник агентства.

По данным экстренных служб региона, самолет совершил посадку в 06:33 (02:33 мск) через два часа после вылета из аэропорта. На его борту находились 168 пассажиров, в том числе 42 ребенка, и восемь членов экипажа.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента."В настоящее время пассажиры ожидают прибытия резервного борта в стерильной зоне аэропорта. По данному факту Енисейской транспортной прокуратурой проводится проверки исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав авиапассажиров", - сообщили в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Известный боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
2
Британка с бородой в 15 см попала в Книгу рекордов Гиннесса
3
Президент Южной Кореи обсудила с Обамой ядерное испытание КНДР
4
Кандидат в президенты США спросил у журналиста, что такое Алеппо
5
КНДР испытала самую мощную атомную бомбу в своей истории
6
Еще один член белорусской делегации лишен аккредитации на Паралимпиаду-2016
7
Обама: имеющиеся у США данные о глобальном потеплении вызывают ужас
Темы дня
Реклама