У религиозной организации в Приморье изъято порно с несовершеннолетними

КНДР могла преуспеть в создании компактной ядерной боеголовкиМеждународная панорама 9 сентября, 7:36
В НИИ детских инфекций в Петербурге откроют четыре новых корпуса с новейшим оборудованиемВ стране 9 сентября, 7:33
В Московском регионе ожидается небольшой дождь и до 17 градусов теплаМосква 9 сентября, 6:30
Прошли испытания новой модели космического корабля фирмы Virgin GalacticКосмос 9 сентября, 6:09
New York Times дважды ошиблась, критикуя политика, не знавшего АлеппоМеждународная панорама 9 сентября, 5:51
Британка с бородой в 15 см попала в Книгу рекордов ГиннессаОбщество 9 сентября, 5:33
В пострадавшие от паводка села Приморья доставляют оборудование для выборов в ГосдумуПроисшествия 9 сентября, 4:53
Во Флориде из-за возгорания смартфона Galaxy Note 7 сгорел автомобильПроисшествия 9 сентября, 4:19
КНДР испытала самую мощную атомную бомбу в своей историиМеждународная панорама 9 сентября, 3:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Полиция изъяла в офисе религиозной организации во Владивостоке диски, на которых предположительно содержатся порнографические видеоматериалы с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю.
"В ходе проведения проверочных мероприятий на улице Мордовцева во Владивостоке в офисе одной из религиозных организаций нетрадиционной для России христианской конфессии сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Приморскому краю обнаружили диски, предположительно содержащие видеофайлы порнографического характера с участием несовершеннолетних. Дознаватели изъяли диски и направили их на экспертизу", - говорится в сообщении.
Полиция организовала проверку по данному факту, устанавливаются лица, которые могут быть причастны к обороту порнографических материалов.
После экспертизы материалы передадут в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних", санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.