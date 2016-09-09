У религиозной организации в Приморье изъято порно с несовершеннолетними

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Полиция изъяла в офисе религиозной организации во Владивостоке диски, на которых предположительно содержатся порнографические видеоматериалы с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю.

"В ходе проведения проверочных мероприятий на улице Мордовцева во Владивостоке в офисе одной из религиозных организаций нетрадиционной для России христианской конфессии сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Приморскому краю обнаружили диски, предположительно содержащие видеофайлы порнографического характера с участием несовершеннолетних. Дознаватели изъяли диски и направили их на экспертизу", - говорится в сообщении.

Полиция организовала проверку по данному факту, устанавливаются лица, которые могут быть причастны к обороту порнографических материалов.

После экспертизы материалы передадут в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних", санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.