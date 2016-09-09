В Подмосковье горит административное здание

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Административное здание горит в подмосковном Ногинске, сведений о пострадавших нет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ, пожару присвоена вторая категория сложности.

"Здание горит в Ногинске на улице 3-го Интернационала. Площадь пожара составляет 400 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

В работах по ликвидации пожара участвуют пять пожарно-спасательных подразделений.