В Подмосковье горит административное здание

Путин назначил Анну Кузнецову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенкаПолитика 9 сентября, 9:52
Грабители напали на психбольницу на юге Москвы и не нашли, что похититьПроисшествия 9 сентября, 9:34
Путин уволил Астахова с поста детского омбудсменаПолитика 9 сентября, 9:30
Организаторам посвящения в студенты истфака КемГУ объявили выговорОбщество 9 сентября, 9:21
Доставка внеземного вещества на Землю. ДосьеБиографии и справки 9 сентября, 9:14
В Мосгордуме пройдут обзорные экскурсииМосква 9 сентября, 9:09
Американский космический аппарат OSIRIS-REx. ДосьеБиографии и справки 9 сентября, 9:06
Депутаты ЛДПР предложили Собянину ликвидировать МАДИОбщество 9 сентября, 9:03
"Война и мир" в цифрах и фактах. Для тех, кто так и не осилил романКультура 9 сентября, 9:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Административное здание горит в подмосковном Ногинске, сведений о пострадавших нет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ, пожару присвоена вторая категория сложности.
"Здание горит в Ногинске на улице 3-го Интернационала. Площадь пожара составляет 400 кв. метров", - сказали в пресс-службе.
В работах по ликвидации пожара участвуют пять пожарно-спасательных подразделений.