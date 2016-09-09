Источник: ограбившие инкассаторов в Москве налетчики похитили 1 млн рублей

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Преступники, совершившие разбойное нападение на инкассаторов на северо-западе Москвы, похитили всего 1 млн рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.
"Добычей грабителей стал всего лишь 1 млн рублей. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства нападения, изучаются записи уличных и надомных камер видеонаблюдения", - сказал собеседник агентства.
Нападение произошло накануне в районе Тушинской улицы на инкассаторский автомобиль Альфа-Банка.
По данным полиции, налетчиков было пятеро. По предварительным данным, машина инкассации загорелась в ходе движения, находившиеся в ней водитель и охранники попытались самостоятельно ликвидировать пожар и вынесли сумки с денежными средствами на улицу. В этот момент на них напали пятеро злоумышленников, которые затем скрылись на двух автомобилях марки ВАЗ.