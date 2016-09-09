Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: ограбившие инкассаторов в Москве налетчики похитили 1 млн рублей

Происшествия
9 сентября, 9:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Нападение произошло накануне в районе Тушинской улицы на инкассаторский автомобиль Альфа-Банка
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Преступники, совершившие разбойное нападение на инкассаторов на северо-западе Москвы, похитили всего 1 млн рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

Смотрите также
Ограбленные в Москве инкассаторы путаются в показаниях о сумме похищенных денег

"Добычей грабителей стал всего лишь 1 млн рублей. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства нападения, изучаются записи уличных и надомных камер видеонаблюдения", - сказал собеседник агентства.

Нападение произошло накануне в районе Тушинской улицы на инкассаторский автомобиль Альфа-Банка.

По данным полиции, налетчиков было пятеро. По предварительным данным, машина инкассации загорелась в ходе движения, находившиеся в ней водитель и охранники попытались самостоятельно ликвидировать пожар и вынесли сумки с денежными средствами на улицу. В этот момент на них напали пятеро злоумышленников, которые затем скрылись на двух автомобилях марки ВАЗ.

Смотрите также

В Москве при ограблении сгорели две машины, включая броневик инкассаторов
Обнаружены машины, на которых скрылись ограбившие инкассаторов в Москве
В Альфа-Банке подтвердили похищение сумок с деньгами у инкассаторов в Москве

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
2
Путин уволил Астахова с поста детского омбудсмена
3
Британка с бородой в 15 см попала в Книгу рекордов Гиннесса
4
Кандидат в президенты США спросил у журналиста, что такое Алеппо
5
КНДР испытала самую мощную атомную бомбу в своей истории
6
Украина прекратила импорт газа из Польши из-за аварии на газопроводе
7
Еще один член белорусской делегации лишен аккредитации на Паралимпиаду-2016
Темы дня
Реклама