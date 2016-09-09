Грабители напали на психбольницу на юге Москвы и не нашли, что похитить

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Полиция разыскивает пятерых грабителей, совершивших разбойное нападение на административное здание на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Накануне в службу "02" поступило заявление о разбое по адресу Загородное шоссе, дом 2. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 01:25 мск пятеро неизвестных в масках через открытое окно 1-го этажа проникли в административное здание и, угрожая троим сотрудникам учреждения предметом, похожим на отвертку, связали их скотчем и проводами", - сказали в пресс-службе.

Налетчики взломали дверь одного из кабинетов, где открыли сейф и, ничего не похитив, скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой"), ведется розыск преступников.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о нападении на психиатрическую больницу имени Н. А. Алексеева.