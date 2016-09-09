Канатная дорога в Шамони, где были заблокированы более ста человек, вновь функционирует

ПАРИЖ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Канатная линия над ледниками массива Монблан, где накануне были заблокированы около 110 человек, вновь запущена в строй.

Об этом передало AFP.

Речь идет о фуникулере на большой высоте, соединяющем вершины французской горы Эгюий-дю-Миди (3842 метра) и горы Пуант Эльбронер (3462 метра), часть которой расположена на территории Италии. Его остановка была вызвана тем, что перехлестнулись и запутались приводящие фуникулер в движение стальные канаты.

После инцидента мэрия города Шамони, близ которого проложена линия, начала эвакуацию пассажиров с помощью вертолетов. В ней участвуют вертолеты спасательных служб Франции, Швейцарии и Италии. Каждая из кабин фуникулера вмещает по четыре человека. Пассажиров поднимали на борт вертолетов на лебедке.