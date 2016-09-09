Семьи жертв авиакатастрофы под Смоленском требуют от Польши компенсаций

Памфилова: самовыдвиженцы часто плохо знают нормы законаПолитика 9 сентября, 11:43
Московское "Динамо" задолжало структурам Бориса Ротенберга €75 млнСпорт 9 сентября, 11:38
Падение японской империи: Маньчжурская операция как последний аккорд Второй мировойВторая мировая война 9 сентября, 11:34
Иванюженков: будущее Лебзяка во главе сборной окончательно не решеноСпорт 9 сентября, 11:33
Казаки взяли под охрану дом фигуранта дела о стрельбе в ЕкатеринбургеПроисшествия 9 сентября, 11:27
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Ростова" по матчу с "Аяксом"Спорт 9 сентября, 11:23
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве СандаковаНовости Урала 9 сентября, 11:14
Объем ж/д перевозок цветмета в порты РФ за 8 месяцев увеличился на 1,3%, до 2,6 млн тоннТранспорт 9 сентября, 11:08
Главный тренер сборной РФ по боксу отстранен от должностиСпорт 9 сентября, 11:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАРШАВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Родственники погибших в авиакатастрофе под Смоленском польского президентского авиалайнера Ту-154М требуют от министерства обороны страны миллионы злотых в качестве компенсации. Об этом сообщила "Газета выборча".
Как поясняет издание, разбившийся самолет был застрахован, а за реализацию трагически завершившегося полета отвечало именно оборонное ведомство, куда сейчас стали поступать запросы о выплате компенсаций.
В 2011 году семьи погибших уже получили от госказны по 250 тыс. злотых ($65 тыс.). Новые запросы многие потерпевшие поясняют тем фактом, что глава Минобороны Антоний Мачеревич возобновил расследование обстоятельств крушения.
10 апреля 2010 года официальная польская делегация, состоявшая из высокопоставленных чиновников и общественных деятелей во главе с президентом Лехом Качиньским, летела в Катынь для участия в памятных мероприятиях. В тумане самолет несколько метров не дотянул до взлетно- посадочной полосы. Польская правительственная комиссия в 2011 году пришла к выводу, что "причиной происшествия было снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг".
Расследование обстоятельств трагедии продолжает как польская прокуратура, так и российская сторона. Москва неоднократно заявляла, что обломки Ту-154М являются вещественным доказательством и не могут быть переданы Польше до завершения следствия.
В марте текущего года после прихода к власти партии Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" Антоний Мачеревич, ставший министром обороны в новом правительстве, инициировал возобновление работы комиссии по расследованию авиационных происшествий. По его мнению, ее члены недостаточно тщательно провели анализ и не учли многие факторы.