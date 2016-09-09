Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Семьи жертв авиакатастрофы под Смоленском требуют от Польши компенсаций

Происшествия
9 сентября, 10:12 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Запросы о выплате компенсаций поступают в минобороны страны, которое отвечало за реализацию полета
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Родственники погибших в авиакатастрофе под Смоленском польского президентского авиалайнера Ту-154М требуют от министерства обороны страны миллионы злотых в качестве компенсации. Об этом сообщила "Газета выборча".

Читайте также новости по теме:
Расследование крушения Ту-154М под Смоленском
© Фото ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов, архив
В Польше представят новую версию авиакатастрофы под Смоленском
Минобороны Польши обвинило прежнее правительство в сокрытии документов по крушению Ту-154М
МИД Польши: новые документы появляются в деле об авиакатастрофе под Смоленском

Как поясняет издание, разбившийся самолет был застрахован, а за реализацию трагически завершившегося полета отвечало именно оборонное ведомство, куда сейчас стали поступать запросы о выплате компенсаций.

В 2011 году семьи погибших уже получили от госказны по 250 тыс. злотых ($65 тыс.). Новые запросы многие потерпевшие поясняют тем фактом, что глава Минобороны Антоний Мачеревич возобновил расследование обстоятельств крушения.

10 апреля 2010 года официальная польская делегация, состоявшая из высокопоставленных чиновников и общественных деятелей во главе с президентом Лехом Качиньским, летела в Катынь для участия в памятных мероприятиях. В тумане самолет несколько метров не дотянул до взлетно- посадочной полосы. Польская правительственная комиссия в 2011 году пришла к выводу, что "причиной происшествия было снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг".

Расследование обстоятельств трагедии продолжает как польская прокуратура, так и российская сторона. Москва неоднократно заявляла, что обломки Ту-154М являются вещественным доказательством и не могут быть переданы Польше до завершения следствия.

В марте текущего года после прихода к власти партии Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" Антоний Мачеревич, ставший министром обороны в новом правительстве, инициировал возобновление работы комиссии по расследованию авиационных происшествий. По его мнению, ее члены недостаточно тщательно провели анализ и не учли многие факторы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Расследование крушения Ту-154М под Смоленском
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
2
Главный тренер сборной РФ по боксу отстранен от должности
3
Британка с бородой в 15 см попала в Книгу рекордов Гиннесса
4
Новым детским омбудсменом стала Анна Кузнецова
5
Путин уволил Астахова
6
В честь Обамы назвали новый вид червей-паразитов
7
КНДР испытала самую мощную атомную бомбу в своей истории
Темы дня
Реклама