Более 20 человек погибли при падении автобуса с моста на востоке Индии

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НЬЮ-ДЕЛИ 9 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 21 человек погиб при падении автобуса с моста в штате Орисса на востоке Индии. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press.
В результате инцидента еще 30 человек получили ранения.
Сотрудник полиции сообщил, что водитель потерял управление, когда разговаривал по мобильному телефону, отмечает агентство.
Ранее газета The Times of India сообщила, что возможной причиной аварии является разрыв шины переднего колеса.