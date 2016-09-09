Полиция изъяла около 300 кг марихуаны в Волгоградской области

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили в Среднеахтубинском районе в Волгоградской области поле, на котором незаконно выращивалась конопля, а рядом с ним склад, где находилось большое количество кустов высушенной конопли и уже расфасованной марихуаны. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Проведенным экспертами ГУ МВД России по Волгоградской области исследованием удалось установить вес изъятой марихуаны, который составил около 300 кг в высушенном виде", - сказала она.

Полиция задержала троих подозреваемых, как оказалось, склад и поле они арендовали якобы для выращивания кукурузы. "Мужчины сознались в содеянном. По словам задержанных, семена для культивирования конопли они заказали через сеть Интернет в Голландии и, занимаясь противозаконной деятельностью, намеревались получить более 5 млн рублей", - рассказала представитель МВД.

Задержанные арестованы, а по фактам покушения на сбыт наркотиков и культивирования наркосодержащих растений возбуждено уголовное дело.