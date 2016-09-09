Пилот Мировой серии воздушных гонок Ханнес Арх погиб при крушении вертолета в Австрии

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ВЕНА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Известный австрийский пилот Мировой серии воздушных гонок Red Bull Ханнес Арх погиб при катастрофе вертолета в районе горы Гросглокнер в федеральной земле Каринтия. Об этом сообщили в местной полиции.
Как стало известно агентству APA, Арх совершал полет по доставке груза к одной из горных хижин для отдыхающих. Второй пилот вертолета остался жив, но получил тяжелые травмы.
Обстоятельства крушения выясняются, заявил представитель полиции коммуны Хайлигенблут Евальд Дорнер. "Это был согласованный ночной полет, погода была хороша. При таких условиях полеты проходят без проблем", - отметил он. Однако после взлета в гористой местности вертолет по неизвестным причинам врезался в утес.
Спасателям потребовалось порядка трех часов, что добираться до места катастрофы. Арх погиб на месте, второй пилот был госпитализирован на вертолете.
Мировая серия воздушных гонок Red Bull - крупное спортивное соревнование по демонстрации фигур высшего пилотажа (аэробатике) на спортивных легкомоторных самолетах. Ханнес Арх был многократным победителем этой серии, считался самым успешным европейским пилотом в дисциплине авиаслалом. Впервые эти состязания прошли в 2003 году во время проведения крупнейшего авиашоу в Австрии Airpower.