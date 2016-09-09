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Слушания по делу 10 членов "Имарата Кавказ" из Кабардино-Балкарии перенесли на 14 сентября

Происшествия
9 сентября, 10:49 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
Подсудимые обвиняются по ряду статей УК РФ, среди которых "Хранение и перевозка оружия", "Организация НВФ", "Содействие террористам" и другие
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) перенес на 14 сентября начало слушаний по делу о терроризме в отношении 10 человек, которые входили в ячейку международной террористической организации "Имарат Кавказ" в Кабардино-Балкарии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало.

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"Предварительное слушание было назначено на 13 сентября, но перенесено на день позже для решения некоторых процессуальных вопросов. Дело будет рассматриваться в отношении Мисхожева Олега, Балкарова Ахмеда, Шогенова Ислама, Кипшиева Руслана, Желдашева Кантемира, Карова Артура, Текужева Заура, Гугова Ибрагима, Тхамокова Залимхана, Жугова Руслана. Тхамоков скончался на стадии предварительного расследования, Гугов находится под подпиской о невыезде. ", - сказала Катькало.

По версии органов предварительного расследования, Тхамоков, являясь участником незаконного вооруженного формирования "Объединенный вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая" (входит в "Имарат Кавказ"), в 2013 году побудил Мисхожева создать незаконное вооруженное формирование (НВФ). Мисхожев привлек в НВФ восемь своих знакомых. Их целью являлось насильственное изменение конституционного строя в Кабардино-Балкарскии. Мисхожев обеспечивал участников боеприпасами и взрывчатыми веществами, осуществлял общее руководство формированием и планировал его преступную деятельность, определял объекты посягательства, персональный состав участников, а также время, место, способы и формы совершения преступлений.

Объем уголовного дела составляет 55 томов. Подсудимые обвиняются по ряду статей УК РФ, среди которых "Хранение и перевозка оружия", "Организация НВФ", "Содействие террористам" и другие. Максимальное наказание по ряду статей составляет до 20 лет лишения свободы.

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