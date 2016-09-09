Автомобиль въехал в толпу на Сардинии

РИМ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Более 30 человек получили ранения в результате автокатастрофы на острове Сардиния. Как сообщает агентство ANSA, автомобиль въехал в толпу людей, участвовавших минувшей ночью в религиозном празднике в городке Нула, расположенном в окрестностях Сассари.

Согласно предварительной версии, водитель автомобиля не справился с управлением в связи с недомоганием или алкогольным опьянением. Он также пострадал: был сразу окружен разъяренной толпой и получил ножевые ранения.