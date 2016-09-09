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Активисту "Другой России" грозит штраф за акцию против доски Маннергейму

Происшествия
9 сентября, 12:22 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, сентября. /ТАСС
Как сообщил ранее ТАСС глава регионального отделения незарегистрированной партии "Другая России" Андрей Дмитриев, банку с краской в доску Маннергейма бросил активист Анатолий Тишин
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Полиция привлекла активиста "Другой России", который накануне вечером бросил банку с краской в памятную доску финскому генералу Карлу Густаву Маннергейму в Санкт-Петербурге, к административной ответственности за повреждение чужого имущества. Об этом ТАСС сообщил представитель ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

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"При патрулировании сотрудниками полиции был задержан гражданин, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 7.17 КоАП "Уничтожение или повреждение чужого имущества". После этого он был отпущен из отдела полиции", - сказал представитель ГУ МВД. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в 500 рублей.

Как сообщил ранее ТАСС глава регионального отделения незарегистрированной партии "Другая России" Андрей Дмитриев, банку с краской в доску Маннергейма бросил активист Анатолий Тишин.

Лидером незарегистрированной политической партии "Другая Россия" является писатель и общественный деятель Эдуард Лимонов.

Петербург и Маннергейм

Реакция петербургской общественности на открытие мемориальной доски генералу Маннергейму была неоднозначной. Такая возможность обсуждалась в городе еще с 1990-х годов. Сторонники этой идеи напоминают о заслугах генерала перед царской армией, его участии в Русско-японской и Первой мировой войнах, Азиатской экспедиции. Основной аргумент против - участие финской армии в блокаде Ленинграда и роль Маннергейма как главнокомандующего в этом процессе, а также его прямые контакты с Адольфом Гитлером, который 4 июня 1942 года был гостем на 75-летии финского маршала.

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