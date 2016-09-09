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Источник: силовик ранен в столкновении с боевиками в Дагестане

Происшествия
9 сентября, 12:48 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 9, сентября. /ТАСС
В рамках действующего в районе режима КТО силовики проводили оперативные мероприятия в Самурском лесу
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МАХАЧКАЛА, 9 сентября. /ТАСС/. Боестолкновение силовиков с боевиками произошло в Магарамкентском районе Дагестана, один силовик получил легкое ранение, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"В рамках действующего в районе режима КТО (контртеррористической операции) силовики проводили оперативные мероприятия в Самурском лесу. Неизвестные обстреляли силовиков, один получил легкое ранение. Идут поиски боевиков", - отметил источник.

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