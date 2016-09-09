Источник: силовик ранен в столкновении с боевиками в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 9 сентября. /ТАСС/. Боестолкновение силовиков с боевиками произошло в Магарамкентском районе Дагестана, один силовик получил легкое ранение, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"В рамках действующего в районе режима КТО (контртеррористической операции) силовики проводили оперативные мероприятия в Самурском лесу. Неизвестные обстреляли силовиков, один получил легкое ранение. Идут поиски боевиков", - отметил источник.

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