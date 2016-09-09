Почти 100 человек погибли при взрыве на свалке в Бенине

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РАБАТ, 9 сентября. /ТАСС/. Почти 100 человек погибли и более 200 получили ранения в результате взрыва на свалке в экономической столице Бенина, городе Котону. Об этом сообщило в пятницу агентство Синьхуа.
По его данным, инцидент произошел в четверг, 8 сентября, на месте, предназначенном для сжигания отходов.