Уволен сотрудник МВД, в квартире которого обнаружены оружие и боеприпасы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Оружие и боеприпасы обнаружены в квартире механика гаража центра техобеспечения МВД России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"При проведении обыска в квартире подозреваемого были обнаружены и изъяты гранаты, мины и боеприпасы, в настоящее время они направлены на экспертизу", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-центре МВД РФ сообщили, что механик гаража центра техобеспечения, допустивший правонарушение, работал в данном учреждении по контракту в составе вольнонаемного гражданского персонала, отметив, что он был уволен 6 сентября.

"По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - отметили в МВД.