Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уволен сотрудник МВД, в квартире которого обнаружены оружие и боеприпасы

Происшествия
9 сентября, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Механик гаража центра техобеспечения МВД России, допустивший правонарушение, работал в данном учреждении по контракту в составе вольнонаемного гражданского персонала
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Оружие и боеприпасы обнаружены в квартире механика гаража центра техобеспечения МВД России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"При проведении обыска в квартире подозреваемого были обнаружены и изъяты гранаты, мины и боеприпасы, в настоящее время они направлены на экспертизу", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-центре МВД РФ сообщили, что механик гаража центра техобеспечения, допустивший правонарушение, работал в данном учреждении по контракту в составе вольнонаемного гражданского персонала, отметив, что он был уволен 6 сентября.

"По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - отметили в МВД.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Я все равно буду делать свое дело": первое интервью Кузнецовой на посту омбудсмена
2
Федерация бокса окажет материальную помощь родным боксера Романчука
3
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
4
Главный тренер сборной РФ по боксу отстранен от должности
5
"Нам всем очень повезло с этим назначением": реакция на смену детского омбудсмена
6
Два сотрудника мэрии Омска задержаны при получении крупной взятки
7
Украина прекратила импорт газа из Польши из-за аварии на газопроводе
Темы дня
Реклама