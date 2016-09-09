Уволен сотрудник МВД, в квартире которого обнаружены оружие и боеприпасы

Пожары на севере Иркутской области вызвали сильное задымление в БратскеСибирь 9 сентября, 13:39
"Я все равно буду делать свое дело": первое интервью Кузнецовой на посту омбудсменаПолитика 9 сентября, 13:29
Контейнерооборот портов РФ в январе-августе 2016 г. сократился на 0,7%Транспорт 9 сентября, 13:27
Фильм Кончаловского получил высокую оценку на Венецианском кинофестивалеКультура 9 сентября, 13:19
Медведев поручил главе Забайкалья подготовить предложения о ликвидации долгов по зарплатеСибирь 9 сентября, 13:18
Устранена причина сбоя на 110 комплексах фотовидеофиксации МосквыОбщество 9 сентября, 13:09
Баталина обещает при победе ЕР на выборах продолжение системной семейной госполитикиПолитика 9 сентября, 13:06
Генштаб: летчики активно использовали сирийский опыт на учениях "Кавказ-2016"Армия и ОПК 9 сентября, 13:03
Мемориальная доска радиожурналисту Матвею Фролову открыта в ПетербургеОбщество 9 сентября, 12:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Оружие и боеприпасы обнаружены в квартире механика гаража центра техобеспечения МВД России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"При проведении обыска в квартире подозреваемого были обнаружены и изъяты гранаты, мины и боеприпасы, в настоящее время они направлены на экспертизу", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь в пресс-центре МВД РФ сообщили, что механик гаража центра техобеспечения, допустивший правонарушение, работал в данном учреждении по контракту в составе вольнонаемного гражданского персонала, отметив, что он был уволен 6 сентября.
"По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - отметили в МВД.