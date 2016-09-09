В Подмосковье неизвестные отобрали оружие и документы у фельдъегерей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Неизвестные напали на автомобиль фельдъегерской службы в подмосковном Домодедове и отобрали у них перевозимые документы и табельное оружие. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Нападение совершили несколько человек в пригороде Домодедова, которые под угрозой оружия забрали у сотрудников фельдъегерской службы перевозимые ими документы и четыре пистолета ПМ. Напавшие скрылись на двух машинах - "Соболь" и Ford, - сказал собеседник агентства.

По его данным, при нападении пострадавших нет.

На территории Московской области и в столице для поиска преступников введен специальный план "Перехват".

Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.

Фельдъегери в России - военные или правительственные курьеры, отвечающие за доставку важных, преимущественно секретных, документов