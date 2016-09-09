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Адвокат: захвативший отделение "Ситибанка" в Москве признан вменяемым

Происшествия
9 сентября, 16:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Предпринимателя Арама Петросяна обвиняют в захвате заложников "с использованием предмета в качестве оружия", ему грозит до 15 лет лишения свободы
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Арам Петросян

Арам Петросян

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Предприниматель Арам Петросян, обвиняемый в захвате заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы, признан вменяемым по итогам судебно-психиатрической экспертизы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат коллегии "Карабанов и партнеры" Станислав Мальцев.

"Моему доверителю была проведена вчера судебно-психиатрическая экспертиза. Согласно заключению врача, он вменяем", - сказал защитник, добавив, что окончательные результаты будут известны в течение десяти суток.

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Вечером 24 августа Петросян пришел в отделение "Ситибанка" на Большой Никитской улице, взяв в заложники шестерых человек. На шее у него висела обмотанная желтым скотчем коробка, из которой торчали провода. Через несколько часов он отпустил всех заложников, а сам сдался властям. Как позже выяснилось, взрывное устройство было муляжом, а в коробке находилась соль.

По словам Петросяна, до недавнего времени он производил наборы первой помощи, но обанкротился. Он полностью признал вину, отметив, что не хотел никого убивать, а хотел привлечь внимание к проблеме банкротства.

26 августа Пресненский суд Москвы арестовал его до 24 октября. Предприниматель обвиняется по ч. 2 ст. 206 УК РФ ("Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия"), предусматривающей лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

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