В Татарстане школьник умер во время урока русского языка

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КАЗАНЬ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Следственное управление СК РФ по Татарстану начало доследственную проверку по факту смерти школьника во время урока. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"9 сентября в поселке городского типа Алексеевское в Татарстане скончался на уроке подросток 2001 года рождения. По данному факту начата доследственная проверка", - сказали в пресс-службе.
По информации ведомства, во время урока русского языка девятиклассник потерял сознание и скончался до приезда скорой помощи. "Предположительно, ранее какими-либо заболеваниями школьник не страдал", - уточнили в СК.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в СК.