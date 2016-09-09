Один человек погиб в результате столкновения маршруток в Иркутске

ИРКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Два маршрутных автобуса столкнулись в Иркутске, в результате ДТП погиб водитель одного из них, как минимум пять человек пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным пресс-службы, инцидент произошел около 18:15 местного времени (13:15 мск) на перекрестке улиц Пискунова и Байкальская областного центра. "По предварительным данным, речь идет о столкновении двух транспортных средства: автобуса малого класса Hyundai County, следовавшего по маршруту №2, и коммерческого автобуса Kia Granbird, в салоне которого находился только один водитель", - сказали в ведомтсве.

На данный момент известно об одном погибшем, это водитель Hyundai, а также о пяти госпитализированных (двое из них - несовершеннолетние). Сведения о количестве пострадавших продолжают уточняться, добавили в полиции.

На месте аварии прибыло руководство иркутского управления ГИБДД . Проводится доследственная проверка.