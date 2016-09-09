С врио начальника отдела ГУЭБиПК МВД ведутся следственные действия

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Следственные действия проводятся с временно исполняющим обязанности отдела "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрием Захарченко. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"С Захарченко проводятся следственные действия в рамках расследования дела о должностном преступлении", - сказал источник. Он пояснил, что накануне в служебном кабинете высокопоставленного сотрудника ГУЭБиПК оперативники ФСБ провели обыски. "В ходе обысков была обнаружена крупная сумма денег, происхождение которых устанавливается", - сказал источник.

Он уточнил, что процессуальный статус Захарченко пока не определен.

Отдел "Т" занимается расследованием преступлений в сфере ТЭК.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.