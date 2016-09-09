В Саратовской области 8 вагонов упали в реку в результате обрушения моста

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Железнодорожный мост обрушился в Петровском районе Саратовской области, жертв и пострадавших нет, сообщили в региональном МЧС.

"В 16:45 мск поступила информация об опрокидывании в реку Березовка восьми вагонов с зерном при обрушении железнодорожного моста по адресу: Саратовская область, Петровский район, железнодорожная станция Жерновка (38 км от г. Петровска). Пострадавших, погибших нет", - говорится в сообщении ведомства.