СК проверяет информацию об откровенном видео в интернете с новосибирской школьницей

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НОВОСИБИРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Следственные органы в Новосибирске проводят проверку по информации СМИ о размещении в соцсетях откровенного видео с участием 15-летней школьницы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Следственного управления СК по Новосибирской области.
"Следствию предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
СК уточнил, что в пятницу на одном из информационных порталов было размещено сообщение о том, что 15-летняя учащаяся одной из новосибирских школ в состоянии алкогольного опьянения вступает в половую связь с молодым человеком. Видеозапись происходящего была выложена в социальные сети.
Как отметили в ведомстве, доследственную проверку проводит первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Новосибирской области.