РЖД нанесли ущерб окружающей среде на 27 млрд рублей, возбуждено дело

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении компании "Российские железные дороги" (РЖД) по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

"Установлено, что в полосе отвода железнодорожной станции "Орехово-Зуево" Московской железной дороги ОАО "РЖД" предприятиями железнодорожного транспорта загрязнено не менее 2 га, включая водоем, - территория завалена деревянными шпалами, в водоем производится слив нефтепродуктов", - отметили в надзорном ведомстве.

Размер ущерба, нанесенного водоему, оценивается более чем в 27 млрд рублей.

Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.