В аэропорту Каира перевернулась автоцистерна с авиационным топливом

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КАИР, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Автоцистерна с 12 тоннами авиационного топлива перевернулась в пятницу в каирском международном аэропорту. Об этом сообщил информационный портал "Аль-Баляд".
Принадлежащая компании "Миср Петролиум" машина с 12 тоннами керосина, предназначенного для заправки самолетов перед вылетом, двигалась по служебной трассе между терминалами в районе взлетно-посадочной полосы. Из-за значительного превышения скорости водитель не справился с управлением, и автоцистерна опрокинулась на бок.
На территории аэропорта сразу был объявил режим чрезвычайной ситуации. Утечки топлива удалось избежать благодаря оперативным действиям спасательной службы гражданской обороны. Между тем в результате аварии повреждено асфальтовое покрытие на трассе, в этом участке потребуется ремонт дороги.
Как сообщили в администрации главной воздушной гавани страны, инцидент не отразился на движении воздушных судов.