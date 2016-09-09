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В аэропорту Каира перевернулась автоцистерна с авиационным топливом

Происшествия
9 сентября, 18:11 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дина Пьяных
В результате происшествия никто не пострадал
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КАИР, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Автоцистерна с 12 тоннами авиационного топлива перевернулась в пятницу в каирском международном аэропорту. Об этом сообщил информационный портал "Аль-Баляд".

Принадлежащая компании "Миср Петролиум" машина с 12 тоннами керосина, предназначенного для заправки самолетов перед вылетом, двигалась по служебной трассе между терминалами в районе взлетно-посадочной полосы. Из-за значительного превышения скорости водитель не справился с управлением, и автоцистерна опрокинулась на бок.

На территории аэропорта сразу был объявил режим чрезвычайной ситуации. Утечки топлива удалось избежать благодаря оперативным действиям спасательной службы гражданской обороны. Между тем в результате аварии повреждено асфальтовое покрытие на трассе, в этом участке потребуется ремонт дороги.

Как сообщили в администрации главной воздушной гавани страны, инцидент не отразился на движении воздушных судов.

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