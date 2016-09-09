Похищенное у фельдъегерей в Домодедове оружие нашли местные жители

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Местные жители обнаружили оружие, похищенное при нападении на фельдъегерей в подмосковном Домодедово. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

"Похищенное при нападении на сотрудников фельдъегерской службы оружие нашли местные жители Люберецкого района и сдали в отдел полиции. Руководство ГУ МВД России по Московской области выражает благодарность данным жителям", - сказала она.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на автомобиль фельдъегерской службы в подмосковном Домодедове и отобрали у них перевозимые документы и табельное оружие. Преступники скрылись на двух машинах - "Соболь" и Ford. Полиция продолжает оперативно-розыскные мероприятия для задержания подозреваемых. На территории Москвы и Московской области для поиска преступников введен план "Перехват".

Фельдъегери в России - военные или правительственные курьеры, отвечающие за доставку важных, преимущественно секретных, документов.