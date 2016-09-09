Бизнесмену Чигиринскому вернули смартфоны Apple, изъятые при обыске в США

СТАМФОРД (штат Коннектикут), 9 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Власти США вернули бизнесмену Шалве Чигиринскому два смартфона производства компании Apple, конфискованные у него во время обыска 3 декабря 2015 года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в суде американского города Стамфорд (штат Коннектикут), где разбирается дело предпринимателя, обвиняемого в незаконном контакте с лицом младше 16 лет.

Вернули вещдоки

Согласно выписке, полученной в суде, 12 августа Чигиринский ходатайствовал перед судом о возвращении ему смартфонов iPhone6 и iPhoneSE.

"Эта собственность Чигиринского была изъята у него в рамках расследования указанного выше дела", - отмечается в ходатайстве. Бизнесмен мотивировал желание получить смартфоны обратно "необходимостью пользоваться хранящимися в них контактами и телефонами" в повседневной жизни и в работе.

Кроме того, в памяти iPhone "хранятся семейные фотографии, имеющие большое значение" для Чигиринского. Справки и выписки, подтверждающие возвращение вещественных доказательств, приложены к материалам, доступным прессе для ознакомления.

В суде Стамфорда информировали, что очередные слушания по делу бизнесмена перенесены с 9 сентября на 22 сентября.

Суть обвинений

В отношении Чигиринского, согласно материалам суда, выдвинуты два обвинения - "в действиях, которые могли повредить здоровью несовершеннолетней, и незаконном контакте с лицом, не достигшим 16 лет". По сути ему инкриминируются действия развратного характера по отношению к своей девятилетней дочери. Бизнесмен не признал себя виновным.

По первому пункту Чигиринскому может грозить лишение свободы на срок до 10 лет, по второму - до 20 лет, пояснили ранее в суде. Представитель полиции города Гринвич (штат Коннектикут) лейтенант Крейг Грей ранее сообщил, что бизнесмен был отпущен под залог в $50 тыс.

Разрешили встречи с детьми

На предыдущем заседании в августе суд обязал Чигиринского установить в своем особняке в Коннектикуте камеры наблюдения и сменить русскоязычную няню на няню, говорящую на английском языке. Кроме того, как сообщила газета New York Post, бизнесмен и его бывшая жена Татьяна Панченкова впредь обязаны являться на все без исключения слушания с фотопортретами своих четырех детей - мальчиков- близнецов 8 лет и девочек 15 и 9 лет соответственно.

"Родители, к сожалению, целиком поглощены неприязнью друг к другу", - пояснил это необычное решение судья Томас Колин. "Дети, очевидно, не на первом месте в списке приоритетов своих родителей", - добавил он.

Суд пока не торопится заверять достоверность обвинений против бизнесмена. Ему разрешено видеться с детьми по средам после школы и по выходным, а также предписано пройти курс "терапии воссоединения" с младшей дочерью.

Уже не в списке Forbes

67-летний Чигиринский занимался ранее в России нефтяными и девелоперскими проектами. В 2008 году журнал Forbes поместил его на 524-е место в списке миллиардеров. Состояние предпринимателя оценивалось тогда в $2,5 млрд, однако в последующие годы резко сократилось. В списках Forbes он уже не значится.

По данным печати, данное разбирательство является частью длительной тяжбы, которую Чигиринский и Панченкова ведут более четырех лет. Предприниматель обвиняет бывшую супругу в распродаже без его ведома и согласия коллекции антиквариата и дорогостоящих апартаментов в Нью-Йорке. Стоимость только коллекции он оценивает в $120 млн, сообщала газета Daily Mail.