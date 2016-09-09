Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бизнесмену Чигиринскому вернули смартфоны Apple, изъятые при обыске в США

Происшествия
9 сентября, 20:52 UTC+3 /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Бизнесмен обвиняется в незаконном контакте с лицом младше 16 лет
Материал из 1 страницы

СТАМФОРД (штат Коннектикут), 9 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Власти США вернули бизнесмену Шалве Чигиринскому два смартфона производства компании Apple, конфискованные у него во время обыска 3 декабря 2015 года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в суде американского города Стамфорд (штат Коннектикут), где разбирается дело предпринимателя, обвиняемого в незаконном контакте с лицом младше 16 лет.

Вернули вещдоки

Согласно выписке, полученной в суде, 12 августа Чигиринский ходатайствовал перед судом о возвращении ему смартфонов iPhone6 и iPhoneSE.

Смотрите также
Шалва Чигиринский
В США бизнесмен Чигиринский заявил в суде о своей невиновности

"Эта собственность Чигиринского была изъята у него в рамках расследования указанного выше дела", - отмечается в ходатайстве. Бизнесмен мотивировал желание получить смартфоны обратно "необходимостью пользоваться хранящимися в них контактами и телефонами" в повседневной жизни и в работе.

Кроме того, в памяти iPhone "хранятся семейные фотографии, имеющие большое значение" для Чигиринского. Справки и выписки, подтверждающие возвращение вещественных доказательств, приложены к материалам, доступным прессе для ознакомления.

В суде Стамфорда информировали, что очередные слушания по делу бизнесмена перенесены с 9 сентября на 22 сентября.

Суть обвинений

В отношении Чигиринского, согласно материалам суда, выдвинуты два обвинения - "в действиях, которые могли повредить здоровью несовершеннолетней, и незаконном контакте с лицом, не достигшим 16 лет". По сути ему инкриминируются действия развратного характера по отношению к своей девятилетней дочери. Бизнесмен не признал себя виновным.

По первому пункту Чигиринскому может грозить лишение свободы на срок до 10 лет, по второму - до 20 лет, пояснили ранее в суде. Представитель полиции города Гринвич (штат Коннектикут) лейтенант Крейг Грей ранее сообщил, что бизнесмен был отпущен под залог в $50 тыс.

Разрешили встречи с детьми

На предыдущем заседании в августе суд обязал Чигиринского установить в своем особняке в Коннектикуте камеры наблюдения и сменить русскоязычную няню на няню, говорящую на английском языке. Кроме того, как сообщила газета New York Post, бизнесмен и его бывшая жена Татьяна Панченкова впредь обязаны являться на все без исключения слушания с фотопортретами своих четырех детей - мальчиков- близнецов 8 лет и девочек 15 и 9 лет соответственно.

"Родители, к сожалению, целиком поглощены неприязнью друг к другу", - пояснил это необычное решение судья Томас Колин. "Дети, очевидно, не на первом месте в списке приоритетов своих родителей", - добавил он.

Суд пока не торопится заверять достоверность обвинений против бизнесмена. Ему разрешено видеться с детьми по средам после школы и по выходным, а также предписано пройти курс "терапии воссоединения" с младшей дочерью.

Уже не в списке Forbes

67-летний Чигиринский занимался ранее в России нефтяными и девелоперскими проектами. В 2008 году журнал Forbes поместил его на 524-е место в списке миллиардеров. Состояние предпринимателя оценивалось тогда в $2,5 млрд, однако в последующие годы резко сократилось. В списках Forbes он уже не значится.

По данным печати, данное разбирательство является частью длительной тяжбы, которую Чигиринский и Панченкова ведут более четырех лет. Предприниматель обвиняет бывшую супругу в распродаже без его ведома и согласия коллекции антиквариата и дорогостоящих апартаментов в Нью-Йорке. Стоимость только коллекции он оценивает в $120 млн, сообщала газета Daily Mail.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Врио главы управления ГУЭБиПК задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями
2
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
3
Похищенное у фельдъегерей в Домодедове оружие нашли местные жители
4
В Саратовской области четыре вагона упали в реку в результате обрушения моста
5
"Транснефть" получила предписание остановить поставки нефтепродуктов на Украину
6
Пентагон: удар в Сирии, уничтоживший главарей террористов, нанесли не США
7
В Татарстане школьник умер во время урока русского языка
Темы дня
Реклама