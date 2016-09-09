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В колледже Техаса объявлена тревога после появления вооруженного человека

Происшествия
9 сентября, 21:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Всем студентам рекомендовано не выходить из аудиторий
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НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Тревога объявлена на территории студенческого городка колледжа "Норт-Сентрал" в штате Техас.

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Как сообщила администрация этого учебного заведения в социальной сети Twitter, "в районе студенческого городка замечен вооруженный мужчина, всем студентам рекомендовано не выходить из аудиторий".

Прибывшие по тревоге сотрудники полиции проводят осмотр зданий студенческого городка.

Колледж "Норт-Сентрал" является одним из старейших в Техасе.

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