В колледже Техаса объявлена тревога после появления вооруженного человека

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Тревога объявлена на территории студенческого городка колледжа "Норт-Сентрал" в штате Техас.

Как сообщила администрация этого учебного заведения в социальной сети Twitter, "в районе студенческого городка замечен вооруженный мужчина, всем студентам рекомендовано не выходить из аудиторий".

Прибывшие по тревоге сотрудники полиции проводят осмотр зданий студенческого городка.

Колледж "Норт-Сентрал" является одним из старейших в Техасе.

Стреляющая Америка