Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В колледже Техаса отменена тревога в связи с появлением мужчины с оружием

Происшествия
9 сентября, 22:42 UTC+3 /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Студентам настоятельно рекомендовалось не покидать аудиторий, пока полиция проводила осмотр студгородка
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Администрация колледжа "Норт-Сентрал" в штате Техас объявила об отмене тревоги на территории студенческого городка, расположенного у местечка Коринф.

Смотрите также
Стреляющая Америка

"Сейчас никакой угрозы нет, и запрет на выход из аудиторий отменен", - сообщила администрация колледжа в социальной сети Twitter.

Информации о том, насколько серьезной была угроза, пока нет.

Часом ранее в студгородке была объявлена тревога после сообщений о том, что в окрестностях видели вооруженного мужчину. Студентам настоятельно рекомендовалось не покидать аудиторий, пока полиция проводила осмотр студгородка.

Колледж "Норт-Сентрал" является одним из старейших в Техасе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Стрельба в США
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Врио главы управления ГУЭБиПК задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями
2
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
3
"Транснефть" получила предписание остановить поставки нефтепродуктов на Украину
4
РЖД нанесли ущерб окружающей среде на 27 млрд рублей, возбуждено дело
5
"Антонов" не произведет ни одного самолета в 2016 году из-за разрыва кооперации с РФ
6
В Татарстане школьник умер во время урока русского языка
7
"Ростов" обыграл "Крылья Советов" в матче шестого тура РФПЛ
Темы дня
Реклама