В колледже Техаса отменена тревога в связи с появлением мужчины с оружием

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Администрация колледжа "Норт-Сентрал" в штате Техас объявила об отмене тревоги на территории студенческого городка, расположенного у местечка Коринф.

"Сейчас никакой угрозы нет, и запрет на выход из аудиторий отменен", - сообщила администрация колледжа в социальной сети Twitter.

Информации о том, насколько серьезной была угроза, пока нет.

Часом ранее в студгородке была объявлена тревога после сообщений о том, что в окрестностях видели вооруженного мужчину. Студентам настоятельно рекомендовалось не покидать аудиторий, пока полиция проводила осмотр студгородка.

Колледж "Норт-Сентрал" является одним из старейших в Техасе.