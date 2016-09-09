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Власти США рекомендовали американцам выключить и не пользоваться Galaxy Note 7

Происшествия
9 сентября, 23:51 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
В комиссии отмечают, что данная рекомендация "основана на недавних сообщениях" о том, что такие аккумуляторы именно на данной модели приводили к возгораниям
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ВАШИНГТОН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Комиссия по безопасности потребительских продуктов (КБПП) США  выпустила официальное заявление, в котором она призывает отказаться от использования смартфона Samsung Galaxy Note 7, так как он представляет опасность.

"Литий-ионные аккумуляторы имеют большую энергоемкость при малых размерах. Когда эти батареи перегреваются и взрываются, последствия могут быть очень серьезными. Поэтому КБПП призывает всех потребителей, владеющих Samsung Galaxy Note 7, выключить их, прекратить заряжать и не пользоваться данным устройством", - говорится в сообщении.

В комиссии отмечают, что данная рекомендация "основана на недавних сообщениях" о том, что такие аккумуляторы именно на данной модели приводили к возгораниям. "Эти инциденты происходили как во время зарядки, так и при регулярном использовании, что и заставило нас посоветовать потребителям отключить их Note 7", - пояснили там.

Кроме того, КБПП и Samsung на данный момент прорабатывают вопрос отзыва этих аппаратов.

Ранее Федеральное авиационное управление (ФАУ) США призвало пользователей по соображениям безопасности не включать на борту самолетов Galaxy Note 7 из-за существующей угрозы взрыва устройства.

Южнокорейская компания Samsung Electronics 2 сентября объявила о решении приостановить продажи этих смартфонов после нескольких случаев возгорания их аккумуляторов. О дате возобновления продаж пока не сообщается. С момента начала продаж в августе в мире было зарегистрировано несколько случаев взрывов батарей этих аппаратов, приводивших к пожарам.

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