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Военные специалисты очищают в Приморье источники питьевой воды

Происшествия
10 сентября, 8:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС
Военнослужащие РХБЗ проводят анализ проб воды в колодцах и водозаборниках, выполняют дезинфекционные мероприятия
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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие частей радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Восточного военного округа (ВВО) занимаются очисткой источников питьевой воды в Приморье после паводка. Об этом сообщила пресс-служба ВВО.

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"Только в одном поселке Лесозаводск Приморского края в течение суток были откачены грунтовые воды из семи колодцев. Ежедневно на протяжении недели подразделения войск РХБЗ осуществляют проверку источников питьевой воды в населенных пунктах Приморского края, пострадавших от наводнения, - отметили в пресс-службе. - Специалисты проводят анализ проб воды в колодцах и водозаборниках, выполняют дезинфекционные мероприятия".

Кроме того, военнослужащие подразделений РХБЗ взяли на себя доставку питьевой воды жителям подтопленных населенных пунктов. За неделю выполнено более 200 машинорейсов с питьевой водой, отметили в пресс-службе.

Для оказания помощи по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Приморье задействовано более тысячи военнослужащих и около 400 единиц специальной техники.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков, из-за паводка там объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Намтеун", который принес еще дополнительно до трех декадных норм осадков. По состоянию на 10 сентября, остаются подтопленными 1230 жилых домов и 1326 приусадебных участков в восьми муниципальных образованиях.

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