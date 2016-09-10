Из больницы в Иркутской области выписали еще двоих детей-инвалидов

ИРКУТСК, 10 сентября. /ТАСС/. Еще двоих детей-инвалидов, госпитализированных ранее из-за кишечной инфекции в числе 63 воспитанников Черемховского интерната, выписали из Иркутской областной инфекционной больницы. Об этом ТАСС сообщили в субботу в министерстве здравоохранения Иркутской области.

"Двоих воспитанников интерната, находившихся на лечении в отделении областной инфекционной больницы в городе Усолье-Сибирское, выписали в пятницу. Силами станции скорой медицинской помощи они были доставлены в детский дом №1 Иркутска", - сказала представитель министерства.

По ее словам, на лечении в областном центре сейчас остаются 14 воспитанников интерната. Данными о планах по их выписке в облминздраве пока не располагают.

В Черемховском психоневрологическом интернате проживают дети, имеющие серьезные пороки в развитии головного мозга, центральной нервной системы, страдающие эпилепсией, иммунодефицитом. В конце июля этого года в интернате произошло массовое заражение воспитанников острой кишечной инфекцией - были госпитализированы 63 воспитанника, четверо детей скончались. Всех детей, уже выписанных из больницы, временно размещают в двух детдомах Иркутска, где для них были обустроены специальные места.

Решением местного горсуда 23 августа Черемховский интернат закрыт на 30 дней. Остававшихся там 35 детей-инвалидов перевезли в аналогичное учреждение города Саянск. Следственными органами СК РФ по Иркутской области директору и заместителю директора интерната, а также начальнику территориального отдела управления Роспотребнадзора Иркутской области в Черемховском и Аларском районах предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц").