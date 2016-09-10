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СМИ: сигнализация одного из реакторов АЭС в Китае была выключена 3 месяца

Происшествия
10 сентября, 9:18 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 10, сентября. /ТАСС
По данным South China Morning Post , речь идет о системе аварийной сигнализации, контролирующей уровень радиации теплоносителя реактора
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ПЕКИН, 10 сентября. /ТАСС/. Система сигнализации одного из реакторов Линъаоской АЭС в Шэньчжэне (провинция Гуандун, Южный Китай) была по ошибке отключена на три месяца. Об этом сообщила на своем сайте гонконгская газета South China Morning Post.

По данным издания, речь идет о системе аварийной сигнализации, контролирующей уровень радиации теплоносителя реактора. 24 мая текущего года работник АЭС обнаружил, что она выключена, после чего систему незамедлительно запустили.

По словам представителей консультативного комитета по безопасности АЭС, предполагается, что сигнализация была отключена в феврале в ходе плановых технических работ, после чего ее забыли привести в рабочее состояние.

Сообщается, что резервная система контроля не зафиксировала никаких отклонений в работе реактора за три месяца.

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