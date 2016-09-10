Источник: дело замначальника управления ГУЭБиПК МВД не связано с делом сотрудников СК

Источник: дело замначальника управления ГУЭБиПК МВД не связано с делом сотрудников СКПроисшествия 10 сентября, 9:47
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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко не связано с делом высокопоставленных сотрудников Следственного комитета РФ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Задержание Захарченко, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, никак не связано с так называемом делом следователей СК - Дениса Никандрова, Михаила Максименко и Александра Ламонова, которые обвиняются в получении взятки", - сказал источник.
"Дело в отношении полковника полиции Захарченко было возбуждено на основании оперативных материалов, а также по заявлению потерпевшей стороны", - добавил он. По его словам, дело расследуется Главным следственным управлением СК РФ по Москве.
Следственные действия с Захарченко проводились 8 и 9 сентября. "Обыски прошли у него в служебном кабинете в здании ГУЭБиПК в центре Москвы и в его квартире, при обысках у него был найден мешок денег, при этом значительное количество денежных средств было обнаружено в служебном кабинете", - сказал источник. По его словам, происхождение денег устанавливается. "Сам он ничего конкретного не говорит", - сообщили в правоохранительных органах.
По словам источника, Захарченко был допрошен в качестве подозреваемого, но свою вину он отрицает.
До момента задержания он временно исполнял обязанности начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России, это управление занимается противодействием и расследованием преступлений в сфере ТЭК. Однако в последнее время сотрудники ГУЭБиПК не вели оперативного сопровождения расследований громких уголовных дел в этой сфере. Сегодня в Пресненском суде Москвы будет рассматриваться ходатайство следствия об аресте Захарченко.