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Источник: дело замначальника управления ГУЭБиПК МВД не связано с делом сотрудников СК

Происшествия
10 сентября, 9:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС
Дмитрия Захарченко подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Рогулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко не связано с делом высокопоставленных сотрудников Следственного комитета РФ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Задержание Захарченко, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, никак не связано с так называемом делом следователей СК - Дениса Никандрова, Михаила Максименко и Александра Ламонова, которые обвиняются в получении взятки", - сказал источник.

"Дело в отношении полковника полиции Захарченко было возбуждено на основании оперативных материалов, а также по заявлению потерпевшей стороны", - добавил он. По его словам, дело расследуется Главным следственным управлением СК РФ по Москве.

Следственные действия с Захарченко проводились 8 и 9 сентября. "Обыски прошли у него в служебном кабинете в здании ГУЭБиПК в центре Москвы и в его квартире, при обысках у него был найден мешок денег, при этом значительное количество денежных средств было обнаружено в служебном кабинете", - сказал источник. По его словам, происхождение денег устанавливается. "Сам он ничего конкретного не говорит", - сообщили в правоохранительных органах.

По словам источника, Захарченко был допрошен в качестве подозреваемого, но свою вину он отрицает.

До момента задержания он временно исполнял обязанности начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России, это управление занимается противодействием и расследованием преступлений в сфере ТЭК. Однако в последнее время сотрудники ГУЭБиПК не вели оперативного сопровождения расследований громких уголовных дел в этой сфере. Сегодня в Пресненском суде Москвы будет рассматриваться ходатайство следствия об аресте Захарченко.

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