Восстановительные работы на ж/д мосту под Саратовом затянулись

САРАТОВ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Иванна Орлова/. Аварийно-восстановительные работы на железнодорожном мосту через реку Березовку в Петровском районе Саратовской области, рухнувшем 9 сентября под весом груженного зерном состава, не окончены в предполагаемый срок и точное время их завершения остается неизвестным. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали в субботу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"На месте схода с рельсов шести (ранее разные источники называли цифры от четырех до восьми) вагонов с зерном продолжают работу оперативная группа ведомства, силы РСЧС и три аварийно-восстановительных поезда. Всего задействовано 114 человек и 16 единиц техники", - сообщили в ведомстве. Почему последствия аварии не были устранены в озвученные ранее предполагаемые сроки - девять часов утра 10 сентября - там назвать затруднились.

"Аварийно-восстановительные работы на перегоне Петровск - Аткарск в районе станции Жерновка продолжаются. На месте схода вагонов грузового поезда находится комиссия ОАО "РЖД", работают три восстановительных поезда со станций Саратов-2, Сенная, Ершов", - подтвердили в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД). Там напомнили, что ориентировочных сроков завершения работ компания не называла.

Точное время ликвидации последствий аварии в ГУ МЧС и ПривЖД назвать затруднились, в ГУ МЧС обозначили лишь приблизительный срок - "в течение дня".

По сведениям ГУ МЧС по Саратовской области, на данный момент спецпоезд отбуксировал уцелевшие вагоны на запасные пути станции Петровск. Идут работы по уборке поврежденного ж/д полотна. Произведен ремонт и восстановление поврежденного полотна (100 кв.м) со стороны города Аткарска. Сейчас аварийно-восстановительный поезд поднимает упавшие вагоны.

Железнодорожный мост через реку Березовка у станции Жерновка в 38 км от райцентра Петровска Саратовской области обрушился 9 сентября, не выдержав веса состава из 16 вагонов с зерном. В результате ЧП с рельсов сошли шесть вагонов, три из них упали в русло Березовки. Происшествие обошлось без пострадавших. Расписание движения поездов не нарушено - поврежденная ветка имеет промышленное назначение, и по ней ходят только грузовые составы.