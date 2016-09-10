В Петербурге задержан главарь этнических преступных групп

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Петербурге лидера этнических организованных преступных групп. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.
"Задержан лидер этнических организованных групп, подозреваемых в совершении краж автотранспорта, вымогательстве, незаконном обороте наркотиков", - сказал собеседник агентства.
По его словам, задержание 45-летнего уроженца Закавказья проходило в одном из ресторанов северной столицы. У задержанного был изъят сверток с веществом белого цвета весом более 12 граммов, которое по результатам экспертизы признано кокаином.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконный оборот наркотиков". "Проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к другим преступлениям", - отметили в пресс-центре.
По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о задержании Алхаза Гудаутского.