В Петербурге задержан главарь этнических преступных групп

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Петербурге лидера этнических организованных преступных групп. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"Задержан лидер этнических организованных групп, подозреваемых в совершении краж автотранспорта, вымогательстве, незаконном обороте наркотиков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержание 45-летнего уроженца Закавказья проходило в одном из ресторанов северной столицы. У задержанного был изъят сверток с веществом белого цвета весом более 12 граммов, которое по результатам экспертизы признано кокаином.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконный оборот наркотиков". "Проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к другим преступлениям", - отметили в пресс-центре.

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о задержании Алхаза Гудаутского.