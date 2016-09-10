Жена экс-губернатора Киевской области заявила о его исчезновении

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КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Жена бывшего губернатора Киевской области Максима Мельничука написала заявление в полицию о его исчезновении. Об этом она сообщила в эфире телеканала "112. Украина".
По словам женщины, в последний раз она разговаривала с мужем в 16:30 девятого сентября. О местонахождении Мельничука не знают и его помощники.
Ранее в пятницу, 9 сентября, в киевском доме Мельничука прошли обыски. "Мне сообщили поздно вечером, что в мой дом попали чужие люди, вооруженные, которые входят в дом и никого не впускают. Они позволяли себе делать разные вещи", - сказана она, добавив, что сейчас дом опечатан.
Накануне Мельничук подал главе украинского государства заявление об увольнении. Порошенко принял отставку губернатора, издав соответствующий указ.
Исчезновение Мельчука произошло после задержания полицией его заместителя Игоря Лобко по подозрению в коррупции. По версии следствия, он вымогал и получил взятку в размере 200 тысяч гривен ($7,5 тысяч).