СМИ: истребитель МиГ-21 ВВС Индии потерпел катастрофу, пилот жив

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Истребитель МиГ-21 национальных ВВС потерпел в субботу катастрофу в штате Раджастхан на северо-западе страны, пилоту удалось катапультироваться. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Причины катастрофы не сообщаются.

В настоящее время Индия проводит модернизацию парка истребительной авиации. Основу его составляют более 240 многоцелевых истребителей Су-30МКИ и около 70 самолетов МиГ-29. Кроме того, индийские ВВС располагают 51 французским истребителем Mirage 2000 и порядка 200 МиГ-21, почти половина которых подлежит списанию, а остальные - модернизации.

Индия также производит собственный истребитель "Теджас" и намерена приобрести 36 французских Rafale. В перспективе ВВС страны хотят получить не менее 200 самолетов пятого поколения, разработка которых ведется совместно Россией и Индией.