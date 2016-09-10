Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: истребитель МиГ-21 ВВС Индии потерпел катастрофу, пилот жив

Происшествия
10 сентября, 11:19 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов
Причины катастрофы не сообщаются
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Истребитель МиГ-21 национальных ВВС потерпел в субботу катастрофу в штате Раджастхан на северо-западе страны, пилоту удалось катапультироваться. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Галерея
18 фото

Рекордные "МиГи": 110 лет со дня рождения авиаконструктора Артема Микояна

Причины катастрофы не сообщаются.

В настоящее время Индия проводит модернизацию парка истребительной авиации. Основу его составляют более 240 многоцелевых истребителей Су-30МКИ и около 70 самолетов МиГ-29. Кроме того, индийские ВВС располагают 51 французским истребителем Mirage 2000 и порядка 200 МиГ-21, почти половина которых подлежит списанию, а остальные - модернизации.

Индия также производит собственный истребитель "Теджас" и намерена приобрести 36 французских Rafale. В перспективе ВВС страны хотят получить не менее 200 самолетов пятого поколения, разработка которых ведется совместно Россией и Индией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Индия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава IBF был шокирован нокаутом Трояновского во втором раунде
2
Источник: дело замначальника управления ГУЭБиПК МВД не связано с делом сотрудников СК
3
ТОП-10 оружейных новинок "Армии-2016"
4
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
5
"Антонов" не произведет ни одного самолета в 2016 году из-за разрыва кооперации с РФ
6
Трамп: при нынешней системе в США Клинтон сошло бы с рук даже убийство
7
СМИ: Минфин может заморозить зарплаты госслужащих на три года
Темы дня
Реклама