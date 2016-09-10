Около 200 человек разыскивают пропавшую в башкирской деревне двухлетнюю девочку

УФА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Около 200 человек разыскивают пропавшую в башкирской деревне Ярмухаметово Баймакского района двухлетнюю девочку, сообщили в субботу в пресс-службе МВД по Башкирии. По факту исчезновения ребенка начата доследственная проверка.

"По предварительным данным, днем Ильсия Баимова гуляла во дворе дома, калитка на улицу была открыта. Отец и мать находились на территории деревни, за ребенком должна была присматривать бабушка. В последний раз жители деревни видели девочку, когда она шла в сторону родника и реки", - сказали в МВД.

По данным ведомства, сейчас в поисках задействовано свыше 70 полицейских, сотрудники МЧС, кинологи с собаками, более 100 местных жителей. Они обследуют лесной массив и протекающую неподалеку реку. Также для поиска ребенка задействован беспилотный летательный аппарат авиаотряда ведомства.

Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Башкирии Светлана Абрамова сообщила ТАСС, что по факту исчезновения ребенка начала доследственная проверка. Правоохранители просят всех, кто что-либо знает о месте нахождения девочки, позвонить по номеру 02.