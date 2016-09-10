Транспорт Восточного военного округа доставит гуманитарный груз жителям Приморья

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. В пострадавших от наводнения районах Приморья, вызванного тайфуном "Лайонрок", военнослужащие Восточного военного округа оказывают помощь населению - помогают вывозить имущество, доставляют продукты питания, воду и медикаменты, сообщает в субботу пресс-служба Минобороны РФ.

"Десять автомобилей УРАЛ-4320 повышенной проходимости обеспечат доставку гуманитарного груза по двум маршрутам от Владивостока в поселке Чернышевка Анучинского района, а также в населенные пункты Цугуевка и Лазо", - говорится в сообщении ведомства.

Помощь также оказывается пострадавшему от наводнения населению Кроуновки, находящейся в 70 км северо-западнее Владивостока.

За сутки перевезено 229 человек, девять единиц гражданской техники, доставлено 2,2 тонны бутилированной воды и 4,8 тонны продовольствия. Для оказания помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Приморье задействовано более тысячи военнослужащих и около 400 единиц спецтехники.