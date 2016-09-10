В Подмосковье в результате вспышки газа в квартире пострадал один человек

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате вспышки бытового газа в квартире в подмосковном Протвине, сообщили ТАСС в пресс-службе областной полиции.

"Вспышка газа на кухне квартиры произошла в доме номер 14 на улице Ленина в Протвине. Пожара после этого не последовало. В результате инцидента пострадал один человек, который с ожогами направлен в медучреждение", - сказали в пресс-службе.

Причина вспышки газа устанавливается.