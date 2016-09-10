В Подмосковье в результате вспышки газа в квартире пострадал один человек

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В Подмосковье в результате вспышки газа в квартире пострадал один человекПроисшествия 10 сентября, 12:19
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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате вспышки бытового газа в квартире в подмосковном Протвине, сообщили ТАСС в пресс-службе областной полиции.
"Вспышка газа на кухне квартиры произошла в доме номер 14 на улице Ленина в Протвине. Пожара после этого не последовало. В результате инцидента пострадал один человек, который с ожогами направлен в медучреждение", - сказали в пресс-службе.
Причина вспышки газа устанавливается.