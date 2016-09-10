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Полицейские нашли в поле пропавшую в Башкирии двухлетнюю девочку

Происшествия
10 сентября, 13:01 UTC+3 УФА /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев
Ребенок был найден в поле между деревней Ярмумаетово и соседним населенным пунктом
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УФА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Полицейские нашли пропавшую в башкирской деревне Ярмухаметово Баймакского района двухлетнюю девочку, сообщили в субботу в пресс-службе МВД по республике. В поисках было задействовано около 200 человек.

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"Ребенок был найден полицейскими и членами поисковых групп в поле между деревней Ярмумаетово и соседним населенным пунктом. В настоящее время девочку осматривают врачи, затем она будет передана родителям", - сказали в МВД.

Как ранее сообщили в ведомстве, двухлетняя Ильсия Баимова гуляла во дворе дома, калитка на улицу была открыта. Отец и мать находились на территории деревни, за ребенком должна была присматривать бабушка.

В поисках участвовали свыше 70 полицейских, сотрудники МЧС, кинологи с собаками, более 100 местных жителей. Также был задействован беспилотный летательный аппарат авиаотряда ведомства.

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