Полицейские нашли в поле пропавшую в Башкирии двухлетнюю девочку

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УФА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Полицейские нашли пропавшую в башкирской деревне Ярмухаметово Баймакского района двухлетнюю девочку, сообщили в субботу в пресс-службе МВД по республике. В поисках было задействовано около 200 человек.
"Ребенок был найден полицейскими и членами поисковых групп в поле между деревней Ярмумаетово и соседним населенным пунктом. В настоящее время девочку осматривают врачи, затем она будет передана родителям", - сказали в МВД.
Как ранее сообщили в ведомстве, двухлетняя Ильсия Баимова гуляла во дворе дома, калитка на улицу была открыта. Отец и мать находились на территории деревни, за ребенком должна была присматривать бабушка.
В поисках участвовали свыше 70 полицейских, сотрудники МЧС, кинологи с собаками, более 100 местных жителей. Также был задействован беспилотный летательный аппарат авиаотряда ведомства.