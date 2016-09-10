Источник: задержание Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Задержание начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка, сообщил ТАСС источник близкий к следствию.

В настоящее время расследуется уголовное дело по факту хищения 26 млрд рублей, принадлежавших ПАО "Нота- банк" (лицензия отозвана в ноябре 2015 года). По этому делу сотрудники ГУЭБиПК МВД и ФСБ России задержали двух руководителей банка - братьев Ерохиных и финансового директора Марчукову.

"В ходе расследования были получены данные о причастности к мошеннической схеме начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко, - сказал источник. - Будучи хорошо знаком с Марчуковой (они являются земляками), он предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денежных средств".

По данным собеседника агентства, Захарченко хранил у себя дома 8 млрд рублей, похищенных у Нота-банка.