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Источник: задержание Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка

Происшествия
10 сентября, 12:46 дата обновления: 10 сентября, 13:06 UTC+3 МОСКВА 10, сентября. /ТАСС
Захарченко хранил у себя дома 8 млрд рублей, похищенных у Нота-банка
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©  Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Задержание начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка, сообщил ТАСС источник близкий к следствию.

В настоящее время расследуется уголовное дело по факту хищения 26 млрд рублей, принадлежавших ПАО "Нота- банк" (лицензия отозвана в ноябре 2015 года). По этому делу сотрудники ГУЭБиПК МВД и ФСБ России задержали двух руководителей банка - братьев Ерохиных и финансового директора Марчукову.

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"В ходе расследования были получены данные о причастности к мошеннической схеме начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко, - сказал источник. - Будучи хорошо знаком с Марчуковой (они являются земляками), он предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денежных средств".

По данным собеседника агентства, Захарченко хранил у себя дома 8 млрд рублей, похищенных у Нота-банка.
 
Он также рассказал, что квартира, где в ходе обысков у Захарченко были изъяты деньги, ему не принадлежит. 

"Квартира, в которой следователи изъяли крупную сумму денег, не принадлежит Захарченко. Она вообще оформлена не на него", - сказал он.

Замглавы управления ГУЭБиПК МВД при этом заявил, что квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре.

"Домашний арест как "Дом-2" и залог 70 млн руб.

Захарченко просит поместить его под домашний арест. Об этом он заявил в Пресненском суде столицы. Захарченко попросил поместить его под домашний арест в квартиру своей сожительницы.
"Там везде установлены камеры. Можно смотреть в режиме онлайн, как Дом-2", - сказал он. "Если мне вменяют взятку, то почему не говорят за что взятка? Когда я ехал сюда, я конечно понимал, что будет арест. Но я сам заинтересован разобраться в деле", - сказал он.

Защита просит отпустить замначальника управления антикоррпуционного главка МВД под залог в 70 млн рублей.

"Прошу отпустить моего подзащитного под домашний арест или залог в размере 70 млн рублей, что в 10 раз превышает сумму вменяемой ему взятки", - сказал адвокат Юрий Новиков.
Адвокат отметил, что данную сумму внесет лично он.

Обвинения предъявлены по трем статьям

Ранее в субботу стало известно, что Захарченко предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ. Об этом стало известно в Пресненском суде Москвы, где решается вопрос о его аресте, передает корреспондент ТАСС.

"Захарченко предъявлены обвинения по ст. 290, ст. 285 и ст. 294 УК РФ", - говорится в материалах суда. Это статьи о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285), о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294) и о получении взятки (ст. 290).

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В ходе обысков были изъяты порядка 9 млрд рублей, заявил в суде следователь.

"Общая сумма денег, изъятых у Захарченко, составляет порядка 9 млрд рублей", - сказал он.

При этом, по словам источника, деньги, обнаруженные во время обысков, хранились не по месту жительства Захарченко. "Обнаруженные 8 млрд являются частью денежной суммы, выведенной обманным путем из активов банка ПАО "Нота-банк". Они хранились не по месту жительства Захарченко, а по другим адресам", - сказал источник.

По данным МВД, замглавы управления антикоррупционного подразделения министерства Захарченко задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Сам Захарченко в суде не признал вину.

"Я в этой квартире не проживал, меня там не было, эти деньги не имеют ко мне отношения. все обвинения непонятны и не имеют доказательной базы, взятку я не брал", - сказал он.

По его словам, ему вменяется получение взятки в 7 млн рублей.

Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, с Захарченко проводились следственные действия, в ходе обысков в его служебном кабинете оперативники ФСБ обнаружили крупную сумму денег, происхождение которых устанавливается.

До момента задержания Захарченко временно исполнял обязанности начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России, это управление занимается противодействием и расследованием преступлений в сфере ТЭК.

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