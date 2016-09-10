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Прокуратура возбудила уголовное дело за вырубку в Крыму редкого можжевельника

Происшествия
10 сентября, 14:31 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив
По данным прокуратуры Республики Крым, уничтожению подверглись 167 деревьев, ущерб составил более 200 тыс. рублей
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© Станислав Красильников/ТАСС, архив

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту вырубки 167 деревьев редкого можжевельника колючего в Крыму по результатам проверки, проведенной Симферопольской межрайонной природоохранной прокуратуры. Ущерб от вырубки составил более 200 тыс. рублей, сообщили в субботу в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

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"В ходе проверки выявлены рубки можжевельника колючего (сырорастущего) на территории Куйбышевского участкового лесничества (Бахчисарайский район). Уничтожению подверглось 167 деревьев, ущерб от порубки которых составляет свыше 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере), которая предусматривает либо штраф в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до семи лет.

Из 70 видов можжевельников, существующих в мире, пять произрастают в Крыму, в том числе и можжевельник колючий. Можжевельники являются одной из главных достопримечательностей предгорий и гор Крыма. По данным краеведов, на полуострове насчитывается около десятка деревьев можжевельника, возраст которых превышает тысячу лет.

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