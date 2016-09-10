Прокуратура возбудила уголовное дело за вырубку в Крыму редкого можжевельника

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту вырубки 167 деревьев редкого можжевельника колючего в Крыму по результатам проверки, проведенной Симферопольской межрайонной природоохранной прокуратуры. Ущерб от вырубки составил более 200 тыс. рублей, сообщили в субботу в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
"В ходе проверки выявлены рубки можжевельника колючего (сырорастущего) на территории Куйбышевского участкового лесничества (Бахчисарайский район). Уничтожению подверглось 167 деревьев, ущерб от порубки которых составляет свыше 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере), которая предусматривает либо штраф в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до семи лет.
Из 70 видов можжевельников, существующих в мире, пять произрастают в Крыму, в том числе и можжевельник колючий. Можжевельники являются одной из главных достопримечательностей предгорий и гор Крыма. По данным краеведов, на полуострове насчитывается около десятка деревьев можжевельника, возраст которых превышает тысячу лет.