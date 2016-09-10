СМИ: в Малави результате ДТП погибли 15 человек, 40 получили ранения

ПРЕТОРИЯ, 10 сентября. /ТАСС/. Пятнадцать человек погибли и 40 получили ранения в результате столкновения строительного самосвала и двух микроавтобусов в Малави. Как сообщило в субботу агентство Синьхуа, инцидент произошел на севере страны в городе Мзузу.

По его данным, машина строительной компании столкнулась с двумя микроавтобусами, в одном из которых находились школьники, направлявшиеся в пограничный район Каронга на хоровой фестиваль.

Отмечается, что у одного из микроавтобусов при резком маневре открылись задние створки, в результате чего пассажиры вылетели на дорогу.