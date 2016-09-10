Суд арестовал на два месяца замглавы управления антикоррупционного главка МВД Захарченко

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взятке и злоупотреблениях, передает корр. ТАСС из зала суда.
"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Захарченко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 ноября", - огласила решения судья Татьяна Васюченко.
Суд отказался отпустить Захарченко под залог в 70 млн рублей.
Как стало известно из материалов суда, Захарченко предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ - о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285), о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294) и о получении взятки (ст. 290).
До момента задержания Захарченко временно исполнял обязанности начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России, это управление занимается противодействием и расследованием преступлений в сфере ТЭК.
Захарченко обжалует решение суда о его аресте. Об этом корр. ТАСС сообщил сам обвиняемый после избранной в отношении его меры пресечения.
"Да", - сказал он, отвечая на вопрос об обжаловании.
Защита Захарченко также заявила журналистам, что собирается обжаловать сегодняшнее решение Пресненского суда Москвы. "С решением судьи мы не согласны и будем обжаловать его арест", - добавил его защитник.
Суд отказался отпустить Захарченко под залог в 70 млн рублей и арестовал его до 8 ноября, удовлетворив тем самым ходатайство следствия. Ему предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ - о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285), о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294) и о получении взятки (ст. 290).