Суд арестовал на два месяца замглавы управления антикоррупционного главка МВД Захарченко

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взятке и злоупотреблениях, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Захарченко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 ноября", - огласила решения судья Татьяна Васюченко.

Суд отказался отпустить Захарченко под залог в 70 млн рублей.

Как стало известно из материалов суда, Захарченко предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ - о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285), о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294) и о получении взятки (ст. 290).

До момента задержания Захарченко временно исполнял обязанности начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России, это управление занимается противодействием и расследованием преступлений в сфере ТЭК.

Защита обжалует арест

Захарченко обжалует решение суда о его аресте. Об этом корр. ТАСС сообщил сам обвиняемый после избранной в отношении его меры пресечения.

"Да", - сказал он, отвечая на вопрос об обжаловании.

Защита Захарченко также заявила журналистам, что собирается обжаловать сегодняшнее решение Пресненского суда Москвы. "С решением судьи мы не согласны и будем обжаловать его арест", - добавил его защитник.

Суд отказался отпустить Захарченко под залог в 70 млн рублей и арестовал его до 8 ноября, удовлетворив тем самым ходатайство следствия. Ему предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ - о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285), о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294) и о получении взятки (ст. 290).