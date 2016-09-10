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Минэнерго РФ: после тайфуна в Приморье без электричества остаются около 4 тыс. человек

Происшествия
10 сентября, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС
К аварийно-восстановительным работам привлечены 24 бригады в составе 115 человек и 37 единиц специальной техники
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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Около 4 тыс. жителей 13 населенных пунктов Приморского края остаются без электроснабжения после тайфуна "Лайонрок". Об этом сообщили в субботу в министерстве энергетики России.

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"В настоящее время без электроснабжения остаются только бытовые потребители в 13 населенных пунктах Лазовского, Ольгинского, Чугуевского, Кавалеровского, Красноармейского районов и Лесозаводского городского округа (около 3 916 человек), где наблюдается самая сложная ситуация с подтоплением объектов электроэнергетики и дородной инфраструктуры ", - отметили в пресс-службе министерства.

На сегодняшний день к аварийно-восстановительным работам привлечены 24 бригады в составе 115 человек и 37 единиц специальной техники.

"Энергетики совместно с МЧС России осуществляют регулярные вертолетные облеты линий ВЛ, осуществляется доставка МТР (материально-технических ресурсов - прим. ТАСС) и аварийно-восстановительных бригад на объекты, с которыми по причине паводка отсутствует дорожное сообщение", - пояснили в ведомстве.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливни, в крае выпала трехмесячная норма осадков. В регионе из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября Приморье оказалось под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес дополнительно до трех декадных норм осадков.

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