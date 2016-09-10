Пучков: для Приморья будет подготовлена программа расчистки русел рек

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Программа расчистки русел рек будет подготовлена для Приморского края, пострадавшего от наводнения, вызванного тайфуном. Об этом сообщил ТАСС глава МЧС России Владимир Пучков.

"Вызывайте специалистов, чтобы они подготовили все решения. Нам нужно делать в Приморском крае программу расчистки русел рек", - сказал он в субботу на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Министр подчеркнул, что подобные тайфуны и циклоны обрушиваются на Приморье "не в первый и не в последний раз". "Посмотрите все узкие места на реках ниже по течению. Начинайте расчистку русел рек", - распорядился глава МЧС.