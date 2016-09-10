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Сошедшие с рельсов вагоны в Саратовской области достали из реки

Происшествия
10 сентября, 16:19 UTC+3 САРАТОВ /Корр. ТАСС, Иванна Орлова
Возле станции Жерновка на перегоне Петровск - Аткарск продолжается восстановление разрушенного железнодорожного полотна
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САРАТОВ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Иванна Орлова/. Сошедшие с рельсов вагоны с зерном в Петровском районе Саратовской области были успешно извлечены из реки Березовки. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в субботу в региональном ГУ МЧС.

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"В настоящий момент работы по извлечению из русла реки Березовки трех вагонов, которые 9 сентября упали с обрушившегося железнодорожного моста, завершены", - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе Приволжской железной дороги добавили, что сейчас возле станции Жерновка на перегоне Петровск - Аткарск продолжается восстановление разрушенного железнодорожного полотна. Точное время завершения этих работ в компании не назвали.

Как ранее сообщал ТАСС, 9 сентября в 16:45 железнодорожный мост через реку Березовка у станции Жерновка в 38 км от райцентра Петровска Саратовской области обрушился, не выдержав веса состава из 16 вагонов с зерном. В результате ЧП сошло с рельсов шесть вагонов, три из них упали в русло Березовки. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших. Расписание движения поездов не нарушено - поврежденная ветка имеет промышленное назначение, и по ней ходят только грузовые составы.

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